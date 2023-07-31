Новосибирец получил условный срок за продажу краснокнижного осетра

Житель Новосибирска признан виновным в незаконной продаже осетра, занесенного в Красную книгу РФ (ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Осужденный привлек внимание сотрудников ФСБ, когда разместил объявление о продаже Сибирского осетра. Он был задержан при продаже краснокнижного осетра массой 3 кг 780 гр.

В судебном заседании осужденный вину признал в полном объеме.

Ленинским районным судом новосибирец признан виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области издали первую районную Красную книгу.