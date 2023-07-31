В Новосибирской области автобусное сообщение было прекращено с 29 населенными пунктами

— На прошлой неделе в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в трех районах области было зарегистрировано нарушение энергоснабжения 10 населенных пунктов. Под отключение попадало свыше 1700 жилых домов, в которых проживает более 4 тыс человек, а также 15 социально-значимых объектов, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. — Энергоснабжение было восстановлено в регламентные сроки.

В связи с обильным выпадение осадков на территории 5 районов области было временно прекращено автобусное сообщение с 29 населенными пунктами. Сообщение осуществлялось автомобилями повышенной проходимости.

Министр транспорта Анатолий Костылевский добавил, что на минувшей неделе было 24 перерыва движения по грунтовым дорогам.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, штормовые предупреждения об опасных гидрологических явлениях в настоящее время объявлены в Томской области и Алтайском крае. В отдельных районах Новосибирской области минувшей ночью отмечались грозы, видимость в дождях ухудшалась до 1-2 км, ночью в туманах до 200-500 м, в Кочках до 50 м. 1 августа в регионе также прогнозируются дожди и грозы.

Напомним, в середине июля ураган помешал провести фестиваль ремесел в Каргате.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске выпал град размером с куриное яйцо.