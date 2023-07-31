В Минприроды хотят разрешить убивать краснокнижных животных

Минприроды опубликовало проект изменений в правила умерщвления краснокнижных животных, пишет «Ъ».
Поводом для отстрела может стать намерение «избавить особь от страданий», а сам процесс предлагают переименовать из «добывания» в «добычу». В экспертном сообществе указывают, что это два разных термина, причем новый опаснее для животных, а инициатива может «развязать руки коррупционерам и охотникам».
Таким образом умерщвление краснокнижных особей будет разрешено лишь в «исключительных случаях», к которым относятся:
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском зоопарке пополнение у золотых такинов.
Фото: freepik.com — bearfotos
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