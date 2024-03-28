Новосибирец, пропавший во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл», погиб

35-летний Григорий Будько из Новосибирска трагически погиб во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл». Ранее он считался пропавшим без вести.

Информация о его гибели была опубликована на сайте МЧС России накануне. На данный момент в предварительном списке погибших 143 фамилии.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 23 марта. В концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», ворвались террористы и открыли огонь по людям. Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области.

Всего было задержано 11 человек. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы.

Ранее редакция сообщала о том, что 15-летний школьник вывел более 100 человек из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле».