Бизнес-омбудсменом Новосибирской области снова стал Николай Мамулат

Сегодня на сессии регионального парламента был рассмотрен вопрос о назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Как отметил первый зампредседателя Заксобрания, председатель конкурсной комиссии Андрей Панферов, конкурс был назначен 23 января. 7 марта поступили документы от двух кандидатов: действующего уполномоченного Николая Мамулата и вице-председателя регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталии Кошелевой. 18 марта кандидаты представили свои программы на депутатских слушаниях. По итогам слушаний 17 депутатов поддержали кандидатуру Николая Мамулата, 2 — Наталии Кошелевой, 1 проголосовал против всех.

— 21 марта конкурсная комиссия рекомендовала сессии представить на должность бизнес-омбудсмена Николая Мамулата, — сообщил Андрей Панферов. — Кроме того, в Заксобрание поступили письма в поддержку кандидатов: 208 от представителей предпринимательского сообщества в поддержку Николая Мамулата и 146 — Наталии Кошелевой. Прошу коллег учесть рекомендации депутатских слушаний и конкурсной комиссии.

В итоге при голосовании на сессии 59 депутатов поддержали кандидатуру Мамулата, 6 —Кошелевой. Николай Мамулат назначен бизнес-омбудсменом на второй срок.

Николай Мамулат с 2001 года трижды избирался депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области. Возглавлял комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Более 20 лет занимался предпринимательской деятельностью. Начинал с розничной торговли, далее — оптовыми поставками для нужд города и области. После чего переформатировал основной бизнес в спортивно-оздоровительное направление в рамках создания успешного фитнес-клуба, одновременно развивая туристический бизнес.

31 января 2019 года на сессии Законодательного собрания Новосибирской области утвержден для назначения на должность регионального бизнес-омбудсмена при поддержке 22 предпринимательских объединений.

Ранее редакция приводила мнение бизнес-омбудсмена о том, что на проблемы предпринимателей нужно смотреть точечно, а не грести всех под одну гребенку.