143 человека: МЧС России обновило список погибших в «Крокус Сити Холле»

МЧС России опубликовал обновленный список погибших в теракте в «Крокус Сити Холл», составленный по данным Минздрава. В списке 143 человека, опознанных в результате судебно-медицинских исследований.
Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям. Следом прогремел взрыв и вспыхнул пожар.
По подозрению в совершении теракта арестованы 8 человек. Один из главарей ранее проживал в Новосибирске и работал в такси.
источник фото: МЧС России.
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