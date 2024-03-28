143 человека: МЧС России обновило список погибших в «Крокус Сити Холле»

МЧС России опубликовал обновленный список погибших в теракте в «Крокус Сити Холл», составленный по данным Минздрава. В списке 143 человека, опознанных в результате судебно-медицинских исследований.

Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям. Следом прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

По подозрению в совершении теракта арестованы 8 человек. Один из главарей ранее проживал в Новосибирске и работал в такси.