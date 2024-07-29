Новосибирец пытался незаконно привезти из Казахстана 29 новых Айфонов

Пограничное Управление ФСБ по Новосибирской области провело спецоперацию по задержанию автомобиля, который перевозил контрафактный товар.
― В ходе осмотра транспортного средства гражданина России, в багажном отделении были обнаружены 29 коробок со смартфонами премиальных моделей. Товаросопроводительные документы у водителя отсутствовали. Предварительная стоимость изъятого составляет около 3 миллионов рублей, ― прокомментировали в ведомстве.
Как выяснилось, предприимчивый россиянин вез телефоны из Казахстана. Скорее всего, они предназначались для продажи в Новосибирске.
В ведомстве уточняют, что двумя неделями раннее, пограничники обнаружили и изъяли электронные устройства и парфюмерию у другого коммерсанта, на общую сумму около 2 миллионов рублей.
Вся продукция сейчас передана на таможню для принятия процессуального решения.
Источник фото: предоставлено Пограничным УФСБ России по Новосибирской области.
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