Новосибирец пытался незаконно привезти из Казахстана 29 новых Айфонов

Пограничное Управление ФСБ по Новосибирской области провело спецоперацию по задержанию автомобиля, который перевозил контрафактный товар.

― В ходе осмотра транспортного средства гражданина России, в багажном отделении были обнаружены 29 коробок со смартфонами премиальных моделей. Товаросопроводительные документы у водителя отсутствовали. Предварительная стоимость изъятого составляет около 3 миллионов рублей, ― прокомментировали в ведомстве.

Как выяснилось, предприимчивый россиянин вез телефоны из Казахстана. Скорее всего, они предназначались для продажи в Новосибирске.

В ведомстве уточняют, что двумя неделями раннее, пограничники обнаружили и изъяли электронные устройства и парфюмерию у другого коммерсанта, на общую сумму около 2 миллионов рублей.

Вся продукция сейчас передана на таможню для принятия процессуального решения.