Мужчине воткнули в голову нож во время массовой драки у бара в Новосибирске

В Новосибирске пьяные посетители пивного бара устроили массовую драку. Во время потасовки одному из уличных бойцов воткнули в голову нож. Инцидент произошел на улице Александра Чистякова около 4-х утра в воскресенье, 28 июля. Избежать более тяжелых последствий для оппонентов помогли сотрудники ГБР, примчавшиеся по вызову.

— В ходе потасовки мужчина, одетый в черно-белую тельняшку, воткнул своему сопернику в затылочную часть головы нож, после чего драка прекратилась, а её участники разбежались, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Пострадавшему вызвали бригаду «Скорой помощи», сейчас он находится в больнице. Информация о ЧП была переданы в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в последнее время улица Александра Чистякова в Кировском районе города стала чаще попадать в полицейские сводки.

Две недели назад воскресное утро для местных жителей наступило после выстрелов во дворе жилого дома. Один из жильцов высотки подошел к компании ночных меломанов и попросил убавить громкость, пояснив, что в такое время люди спят. Завязался конфликт, в процессе которого прогремел выстрел. Стрелявший покинул место разборок и сел в маршрутку №29, стоявшую на ближайшей остановке. Однако тронуться с места общественному транспорту не позволили оппоненты стрелка. Они попытались вытащить обидчика из салона. Прозвучало еще два выстрела.

Ранее редакция сообщала о массовой драке со стрельбой возле бара в Тогучине. Вооруженные клюшками и пистолетом местные жители напали на компанию мужчин. Конфликт попал на видео.