Еще 45 нелегальных мигрантов отправили на родину из Новосибирской области

Силовики продолжают избавлять Новосибирскую область от нелегальных мигрантов. При этом иностранные специалисты продолжают заселять регион.

— На минувшей неделе на территорию региона въехали 8 803 иностранных гражданина, в то же время покинули наш регион 8 434 иностранца,— сообщил на оперативном совещании замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.

Замглавы регионального МВД отметил, что сотрудники полиции совместно с городскими властями за неделю проверили 22 объекта, в том числе торговые точки, стройки и жилые дома, в которых проживают нелегалы.

— Было пресечено 138 административных правонарушений. За пределы России выдворено 45 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила нахождения на территории страны, — добавил Травин.

Ранее редакция сообщала о том, что силовики нанесли визит в старые бараки в Ленинском районе Новосибирска, заселенные мигрантами. Проверив так называемые общежития, правоохранители обнаружили там 54 выходцев из Средней Азии. 22-х из них доставили в военкоматы и поставили на воинский учет.