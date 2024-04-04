Новосибирец пытался ввезти 19 кораллов из Тайланда

41-летний житель Новосибирска решил в память об отдыхе в Пхукете (Тайланд) привезти 19 фрагментов морских кораллов, которые он собрал на пляже. Турист был задержан сотрудниками таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни при контроле багажа.

Новосибирец не знал, что для провоза таких предметов необходимо декларирование и проследовал по «зеленому» коридору.

— Изъятые кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение, — уточнили в Сибирском таможенном управлении.

В ведомстве рассказали, что с начала 2024 года новосибирские туристы уже пытались провезти кораллы и морские раковины из ОАЭ, Таиланда, Мьянмы.

Кораллы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ранее редакция сообщала, что на таможне в Толмачево задержали багаж с брендовой одеждой на 30 тысяч евро.