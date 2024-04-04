Ленинский район Новосибирска вошел в топ удобных для «удаленщиков»

Ленинский район Новосибирска вошел в топ-10 удобных для удаленной работы среди всех городов России по количеству объектов инфраструктуры.
Район занял 9 место.
Здесь есть парки, бассейны, велопарковки, сапсерфинг, скалодромы (всего 1117 объектов).
Средняя стоимость квадратного метра в новостройке — 149 тысяч рублей.
Помимо Ленинского, удобными для удаленных работников, в столице Сибири стали Октябрьский и Кировский.
За последние 3 года в России количество вакансий, в которых предлагается удаленный формат работы, выросло на 68%. В Новосибирске количество гибридных (онлайн и офлайн) вакансий с 2021 года выросло в полтора раза. Удаленных вакансий стало больше на 33%.
Ранее редакция сообщала о том, что в топ-10 лучших городов для жизни попал Новосибирск.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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