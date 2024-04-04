Временно меняется расписание 16 пригородных поездов в Новосибирской области

В связи с проведением капитального ремонта пути в Новосибирской области, временно меняется расписание 16 пригородных поездов. Эти изменения начнут действовать с 15 апреля.
По информации ЗСЖД, корректировка времени следования составит от 1 до 55 минут.
Изменения затронут несколько маршрутов, в том числе Новосибирск ― Татарская и Барабинск ― Татарская.
Чтобы узнать полное измененное расписание, можно обратиться к группе перевозчика в ВК или воспользоваться мобильным приложением «Экспресс-пригород».
Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области совместно с ЗСЖД обновляют подвижной состав пригородного транспорта региона.
Источник фото: Freepik / Автор: freepik
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