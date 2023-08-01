Сибиряк заплатил 300 тысяч алиментов, чтобы уехать в Турцию

Планы позагорать и искупаться в море оказались под угрозой для жителя Карасука Новосибирской области. Мужчина оказался злостным неплательщиком алиментов, но зато заядлым путешественником. Желание провести отпуск на турецком побережье помогло исполнить отцовский долг.

— 39-летний мужчина задолжал почти 300 тысяч рублей, однако мер к погашению задолженности не предпринимал. Судебный пристав наложил арест на банковские счета неплательщика, а также вынес постановление о временном ограничении на выезд из РФ. В итоге должник сам пришел на прием к приставу-исполнителю, — рассказали в пресс-службе ФССП России по Новосибирской области.

В короткие сроки мужчина все оплатил вместе с исполнительским сбором.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют перед покупкой билетов на самолет или поезд проверить информацию о задолженостях на официальном интернет-сайте ГУФССП России по Новосибирской области в сервисе «Банк данных исполнительных производств» или на портале «Госуслуг».