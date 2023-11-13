Новосибирец Сергей Рудов принял участие в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

34-летний новосибирец Сергей Рудов и его отец Леонид поучаствовали в Андрея Малахова «Песни от всей души» на ТК «Россия 1». Программа вышла в эфир 12 октября.
Сын исполнил песню «Великой матери России» с музыкой, которую сам написал. А отец —«Вот такие пироги».
В обычной жизни Сергей работает таксистом, поет песни своим пассажирам.
Напомним, что музыкант из Кочковского района Иван Бахтин также принял участие в программе Андрея Малахова «От всей души». Парень говорил, что не учил аккорды и пока играет на слух. С декабря 2022 года ролик на Youtube с композицией «Дорога домой» набрал порядка 100 тысяч просмотров.
Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска прошла в полуфинал экстремального шоу Суперниндзя.
Фото: скриншот с шоу «Песни от всей души»
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