Жительница Новосибирска прошла в полуфинал экстремального шоу Суперниндзя

Во втором сезон экстремального шоу «Суперниндзя», которое показывает телеканал СТС выступила 17-летняя Анастасия Зайкова из Новосибирска. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Наша землячка, которую называют восходящей звездой российского скалолазания, стала единственной представительницей прекрасного пола в полуфинале! — подчеркнула Терешкова. — На двойной полосе препятствий Настя соперничала с шестикратным чемпионом России по скалолазанию Вадимом Тимоновым, но ей не удалось первой сорвать светящееся кольцо и положить его на пьедестал.

Анна Терешкова пояснила, что Анастасия Зайкова учится в новосибирском училище олимпийского резерва, является спортсменкой НЦВСМ и проходит спортподготовку в СШ «ТЭИС».

Создатель реалити-шоу «Суперниндзя», креативный продюсер — Фатима Гаппоева («Форт Боярд», «Русский ниндзя», «Полный Блэкаут», «Просто кухня», «Каникулы в Мексике»). В экстремальном шоу участники проверяют свою выносливость, проходя полосу препятствий. Для победы в шоу участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе.