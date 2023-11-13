Видео матча, на котором умер хоккеист в Новосибирске, появилось в сети

Во время матча «Ночной хоккейной лиги» скончался 62-летний хоккеист Андрей Измайлов. Он был нападающим в команде «Стяг-День». Об этом сообщил паблик «Ночная Хоккейная Лига — Новосибирская область» в Вконтакте.

Группа опубликовала видео на котором видно, что во время игры хоккеист сначала останавливается, опускается на лед, и комментатор останавливает игру.

Сейчас видео доступно только ограниченному числу пользователей, а на странице группы выложены соболезнования.

— Мы искренне соболезнуем родным и близким Андрея Николаевича. Скорбим. Помним, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске простятся с легендой НОВАТА Владимиром Урбановичем.