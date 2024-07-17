Новосибирец совершил массовое убийство летучих мышей у себя в квартире ― зоозащитники в шоке

Пользователи интернета активно обсуждают невероятный случай в Новосибирске. В квартиру к местному жителю, который отсутствовал три дня и забыл закрыть окна, залетела целая стая летучих мышей.

Удивленный произошедшим хозяин снял видео, где он избавляется от непрошенных гостей. Оператор и его отец убивают мышей хоккейной клюшкой. Всего они насчитали 41 особь. Мертвые тушки мужчины складывают в пакет.

Жестокие кадры опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск», а оттуда ролик уже разлетелся по СМИ и другим социальным сетям. Позже автор видео попросил группу в ВКонтакте удалить запись, но было уже поздно.

Зоозащитники, общественники и Министерство природы успели разглядеть жестокое обращение с животными.

― Несколько человек готовят обращение в прокуратуру, ― сообщает редакция BFM-Новосибирск.

В нашем городе есть специальные волонтеры, которые занимаются спасением летучих мышей. Они до сих пор находятся в шоке от увиденной картины.

― Летучих мышей нельзя убивать просто потому, что они залетели в дом. Нужно обращаться к специалистам и постараться поступить так, чтобы все остались живы и здоровы, – говорит реабилитолог, методист Новосибирского зоопарка Анастасия Вишневецкая.

Известно, что рукокрылые не нападают на людей, а страх и боязнь этих млекопитающих возникает у человека из-за неверных стереотипах. Мыши играют очень важную роль в поддержании экосистемы.

В Новосибирской области насчитывается 10 видов этих крылатых созданий, а четыре из них занесены в Красную книгу.

Ранее редакция рассказывала о том, что во время непогоды летучие мыши стучались в окно дома на улице Софийской и перепугали жильцов.