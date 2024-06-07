Летучие мыши пытались попасть в квартиру жителя Новосибирска

Неожиданных гостей обнаружили жители одного из домов Новосибирска.

Как рассказали очевидцы в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)», во время непогоды летучие мыши стучались в окно дома на Софийской.

В комментариях одни пользователи выразили испуг, другие, наоборот, умилились.

— Хорошенькие они такие. — Пару лет назад мама утром распахнула шкаф, а там на вешалке вниз головой спит такое чудо, перепугалась. — Просто ужас.

Ранее редакция сообщала о том, что в квартиру к 83-летней жительнице Новосибирска пожаловала летучая мышь.