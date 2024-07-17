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Ограничение движения транспорта вводятся в двух районах Новосибирска

  • 17/07/2024, 11:10
Автор: Артем Рязанов
Ограничение движения транспорта вводятся в двух районах Новосибирска
Изменения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах.

В Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска временно ограничено движение транспортных средств.

– С 16 по 30 июля на 2 метра сужается проезжая часть ул. Котовского в районе жилого дома № 26, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

До 31 июля будет временно сужена проезжая часть улицы Восход на 6 метров, а также улицы Нижегородской – на 10 метров в районе дома № 6 по улице Восход.

Ограничение связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать ПДД.

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу из Новосибирска до Сокура перекроют из-за авиашоу. Ограничение будет действовать с 6 до 17 часов.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ограничение дорога


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