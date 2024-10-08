От введения туристического налога бюджет Новосибирской области потеряет 200 млн рублей

Отельеры Новосибирска обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву с просьбой не вводить с 1 января 2025 года туристический налог. Обращение есть в распоряжении редакции Infopro54.

Участники рынка привели аргументы, почему это делать нецелесообразно.

Введение туристического налога может спровоцировать переход «в тень» малых предприятий, оказывающих гостиничные услуги: хостелов, апартаментов, кенмпингов.

Средства размещения будут вынуждены нести дополнительную финансовую и кадровую нагрузку. При жестком дефиците кадров в отрасли выделить отдельных операторов для администрирования этого налога и проверки льготников невозможно.

Крупные отели Новосибирска столкнутся с репутационными рисками, так как значительная часть их гостей в число льготников не попадает.

Создается негативный фон для потенциальных туристов, а усиление фискальной нагрузки противоречит политике повышения инвестиционной привлекательности региона.

Основные деньги от туриндустрии поступают в городской бюджет от сферы развлечения, общественного питания, транспортной отрасли. За прошлый год вся туристическая отрасль принесла в бюджет 8,2 млрд рублей, отрасль занимает 2,7% в ВРП.

В обращении подчеркивается, что по итогам 2023 года налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области только от гостиниц составили 700 млн рублей, это на 152 млн рублей больше, чем годом ранее. Больше всех поступлений дают налог на прибыль и НДФЛ. При введении туристического налога в размере 1% бюджет области получил бы всего 93 млн рублей, исходя из статистики платных услуг, предоставляемых гостиницами населению. По итогам прошедших месяцев 2024 года налоговые доходы отелей растут с темпом 150% к 2023 году. Гостиницы уже принесли в региональный бюджет 200 млн рублей — как за весь 2023 год.

— При введении туристического налога, ухудшении финансово-экономических показателей гостиниц и снижении турпотока муниципальный бюджет получит 93 млн рублей, а региональный потеряет 200 млн рублей, — предупреждают отельеры.

Участники рынка также напоминают, что введение туристического налога — право, а не обязанность муниципалитета, и призывают не вводить его на территории города с января 2025 года.

Ранее отельеры отмечали, что с учетом только одной льготы туристический налог принесет в бюджет города 54 млн рублей. Кроме того, участники рынка напоминали, что с 2025 года на отрасль возрастает фискальная нагрузка без туристического налога: со следующего года повышается налог на имущество, при этом в 4 раза вырастает кадастровая стоимость имущества. Налог на прибыль вырастет на 5%.

Ранее редакция рассказывала о том, что отельеры Новосибирска воодушевились примером свердловских коллег, которым удалось доказать губернатору преждевременность введения в регионе туристического налога. На встрече отельеров также шел разговор о том, что на Новосибирск ориентируются другие регионы Сибири при рассмотрении вопроса о введении этого налога.

Вопрос о введении в городе туристического налога планируется вынести на рассмотрение октябрьской сессии горсовета. Предполагается, что к 2029 году он вырастет до 5% от налогооблагаемой базы.