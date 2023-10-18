Покупатель встретил упитанных крыс в супермаркете Новосибирска

В продуктовом супермаркете в Новосибирске Красном проспекте, 96 покупатель запечатлел пять крыс, бегающих по полкам с продуктами. Об этом сообщает паблик «АСТ-54».
На видео грызуны по-хозяйски исследуют колбасу в холодильнике, нисколько не пугаясь покупателей. Одна крыса даже продемонстрировала свои навыки акробатики и забралась на второй полку.
— Оп, пошли покушать, — комментирует оператор.
Крыс нисколько не смущал мужской голос и то, что они стали звездами эфира.
— Их штуки три на полках и еще бегают две. Вон ужинают, — отметил сибиряк.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте.
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