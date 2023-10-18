Женщина за рулем сбила 13-летнего мальчика в Новосибирске

Сегодня, 18 октября, в Калининском районе Новосибирска 32-летняя автомобилистка сбила 13-летнего мальчика-пешехода. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

— Двигалась по улице Учительская, и у дома 46 улицы Народная проехала на красный сигнал и совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

Мальчика доставили в медучреждение, характер травм уточняется.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобиль сбил пешехода после ДТП в Новосибирске.