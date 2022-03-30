В Новосибирской области отменят масочный режим

Сегодня, 30 марта, в Новосибирской области решено сменить режим обязательного ношения маски в общественных местах на рекомендательный.

— Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Изменения снимут запрет для юридических лиц по допуску в помещения, на иную территорию осуществления деятельности и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при этом должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при непосредственном взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг (выполнения работ) в таких сферах, как, например, медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и т.д.

Наличие масок для граждан будет носить рекомендательный характер.

— Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, обязательный режим ношения масок может быть возвращен, — отметил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Напомним, что 18 марта 2020 года в регионе был введен режим повышенной готовности, при котором подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение гражданами масочного режима. В конце апреля масочный режим стал обязательным.

По данным стопкоронавирус.рф, на 29 марта за сутки в регионе было выявлено 257 новых случаев заболевания коронавирусом, 108 человек госпитализированы, 13 умерли.