 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Россияне стали чаще интересоваться гаджетами для «умного дома»

Например, продажи умных розеток выросли на 183%, а умных напольных весов — на 70%.
  • 23/01/2019, 16:07
home

Технологичный ритейлер Связной | Евросеть отмечает рост продаж техники для «умного дома» на 84% в денежном выражении по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, в штучном выражении рост составил 16%, сообщили в пресс-службе компании.

— Среди главных причин популярности — проникновение технологий в сферы бытовой жизни человека, стремление жильцов к ресурсоэффективности, экономии, а также комфорту и безопасности. Средний чек на гаджеты этого сегмента также заметно вырос по итогам 2018 года и составил 3200 рублей, что выше показателя 2017 года на 60%, — говорят специалисты.

Сегодня человек уже буквально не может представить свою жизнь без гаджетов. Активные пользователи мобильных устройств работают на смартфоне, разговаривают по беспроводным наушникам, измеряют свою физическую активность с помощью фитнес-трекера, а для серфинга в интернете используют голосового помощника. И дом также становится местом, где технологии и гаджеты помогают автоматизировать бытовые задачи и процессы. В 2018 году в Связном и Евросети наибольшей популярностью пользовались IP- и Wi-Fi-камеры — их продажи увеличились в 30 раз; продажи умных розеток взлетели на 183%, а умных напольных весов — на 70%.

— В Связном в новых магазинах формата Flex в разделе «Дом» представлен большой выбор гаджетов для «умного дома». Лично я, например, уже давно пользуюсь датчиками открытия/закрытия дверей. Это очень удобно. Особенно, когда ты находишься в продолжительной поездке. Умный датчик синхронизируется с мобильным приложением в моём смартфоне и в случае обнаружения движения в квартире сразу присылает оповещение, — отмечает вице-президент по продажам в объединённой компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Фото: pixabay.com, автор- Pixaline

Популярное с сайта

В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

23/01/2019, 16:04
Стоимость проекта — 3,5 млн рублей.

В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

23/01/2019, 14:34
Речь идет о производстве самоходных косилок, косилок-плющилок прицепных, жаток зерновых культур, самоходных штанговых опрыскивателей.

НПФ «Исследовательский центр» получил выход на рынки 29 стран

23/01/2019, 14:23
Большую часть документов, разрешающих продавать инновационную продукцию на иностранных рынках, новосибирцы получили в 2018 году.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

Новосибирские и белорусские учёные будут вместе реализовывать проект «Академгородок 2.0»

23/01/2019, 17:38

Прямые рейсы из Новосибирска в Минск планируют возобновить

23/01/2019, 17:33

Вступил в силу стандарт по страхованию жизни

23/01/2019, 17:07

В 2018 году новосибирцы получили 14,5 миллионов гигакалорий тепла

23/01/2019, 16:56

Новосибирск договаривается о поставках коммунальной техники из Беларуси

23/01/2019, 16:47

В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

23/01/2019, 16:04

В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

23/01/2019, 14:34

НПФ «Исследовательский центр» получил выход на рынки 29 стран

23/01/2019, 14:23

Концессию по поликлинике в Советском районе возобновят

23/01/2019, 14:18

Семь поликлиник планируют сдать к началу 2022 года

23/01/2019, 14:14

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×