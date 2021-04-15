Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

На днях крупнейшие медицинские клиники региона договорились о партнерском взаимодействии и координации деятельности по организованному приему иногородних и иностранных пациентов, приезжающих в Новосибирск для прохождения лечения.

Как было отмечено, уровень медицинских услуг и качество сервиса в частных клиниках региона соответствует лучшим мировым стандартам и технологиям, при этом стоимость услуг значительно ниже. По этой причине в Новосибирск уже приезжают пациенты из других регионов страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. Однако пока региону не хватает комплексного подхода для приема организованного потока иногородних и иностранных пациентов, желающих получить здесь не только качественное лечение, но и комфортное бюджетное проживание, а также возможность интересно провести свободное от лечения время.

В этой связи заинтересованные в привлечении туристов стороны приняли решение о создании на территории региона медицинского туристического кластера. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве между медицинскими организациями, туроператорами, организациями сферы гостеприимства и развлечений.

«Клиника 1+1» лечит людей с 2001 года. На сегодняшний день 1+1 – одна из крупнейших внебюджетных медицинских организаций Новосибирской области. «Клиника 1+1» — это клинка для всей семьи, где можно получить комплексную профессиональную медицинскую помощь. За 19 лет учреждение помогло более 70 000 пациентам! В штате клиники трудятся более двухсот профессионалов по 40 направлениям медицины для взрослых и детей, более 20 врачей имеют научные степени.