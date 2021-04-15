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Еще неделю дышим пылью

  • 15/04/2021, 13:32
Авторы: Евгения Серёгина
Еще неделю дышим пылью
Хотя половина уборочной техники уже вышла на городские улицы.

По информации мэрии Новосибирска, практически половина парка техники, предназначенной для уборки улиц, вышла на работу. Как сообщил на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, на городских улицах сейчас работают 18 единиц поливомоечной техники (всего 36), 17 «Скандий» (38), 11 единиц летнекапитальной техники (18), 9 вакуумно-подметальных машин (18) и 10 из 12 «чистиков», переоборудованных после зимнего периода.

Однако за сухими цифрами количества единиц техники горожане пока не видят избавления улиц от пыли, царствующей практически повсеместно последние несколько дней. Кроме того, как уже сообщалось ранее, Контрольно-счетная палата Новосибирска выявила факты необоснованного простоя техники на одном из городских предприятий дорожно-транспортного сектора.

В Новосибирске начались пылевые бури, говорит председатель комиссии горсовета Игорь Кудин. Идет море жалоб и негатива.

Как поясняют в мэрии, полноценно приступить к уборке улиц от пыли и грязи сейчас не дают температурные переходы через нули. Так что победить городскую пыль, согласно прогнозам, не получится и на следующей неделе, если не вмешается погода и осадки.

Дороги надо просто отмывать, поясняет Роман Дронов. Сегодня мы можем это делать только днем. Только последние два дня работаем по ночам. На следующей неделе ночью опять «минус». При такой температуре поливать нельзя, это чревато ДТП. А надо смывать в лоток, дальше собирать «Скандией» и вывозить в соответствующие места.

Напомним, что борьба с пылью, а точнее, ее результаты, в прошлом году постоянно становились поводом для критики исполнительной власти.

По информации мэрии Новосибирска, ежедневный выход всей техники — более 120 единиц, ночью 100 единиц, специализированной уборочной техники — 65 единиц в день, 45 ночью. Ежесуточно последние три дня вывозятся 450-480 тонн грязи, собранной с дорог города.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка техника пыль


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