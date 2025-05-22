Новосибирск готов поделиться опытом создания научных кластеров с Казахстаном

В новосибирском Доме учёных состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Травникова и заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра национальной экономики Республики Казахстан Серика Жумангарина. Вместе с делегацией из Казахстана они обсудили вопросы сотрудничества с председателем СО РАН Валентином Пармоном, ознакомились с инфраструктурой наукограда Кольцово, посетили Технопарк Академгородка и стройплощадку СКИФ.

Андрей Травников, приветствуя гостей, акцентировал внимание на готовности новосибирской стороны поделиться опытом в создании и развитии научных центров:

— Мы открыты для сотрудничества и готовы предоставить всю необходимую поддержку в изучении нашей модели. Наш регион заинтересован в обмене опытом, ведь советская практика формирования научных и технологических кластеров, таких как академгородки и наукограды, доказала свою эффективность. Считаем, что этот опыт актуален и в 21 веке, разумеется, с учетом современных реалий государственного и экономического управления. Если наш исторический опыт и текущие разработки будут полезны для развития научно-технического потенциала Казахстана, мы будем рады. Это также может способствовать повышению интереса к развитию подобных инструментов и в России. Мы готовы оказать помощь в шефмонтаже оборудования, поделиться опытом в градостроительстве, создании инфраструктуры и обеспечении комфортных условий для проживания ученых и инноваторов.

Серик Жумангарин выразил благодарность за теплый прием и подтвердил тесные экономические и дружественные связи между Казахстаном и Россией:

— Наше сотрудничество многогранно и охватывает все уровни, пришло время для укрепления научных связей. Мы уделяем большое внимание науке, но о такой концентрации научных сил, как здесь, можно только мечтать. Мы признательны за возможность перенять ваш опыт. По поручению Президента Токаева мы рассматриваем возможность создания наукограда в Казахстане и, конечно, ориентируемся на опыт новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово. Наша цель – изучить структуру, принципы организации, способы привлечения и развития научных кадров. Новосибирск обладает огромным опытом, который мы планируем использовать. Это только начало нашего сотрудничества.

В рабочей поездке также участвовали заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.