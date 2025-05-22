Торги на строительство всех концессионных школ объявили в Новосибирске

В Новосибирске объявлен конкурс на поиск подрядчиков, готовых взять на себя возведение последних двух школ, которые ранее планировалось возвести по договору концессии. Речь идет об общеобразовательном учреждении на 1100 мест по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе и на 1100 мест по ул. Спортивная в Ленинском районе.

Стартовая цена каждого контракта составляет по 2,2 млрд рублей.

Напомним, 20 мая новые торги были объявлены на поиск подрядчиков для строительства школ на улицах Пролетарская и Большая. 21 мая к ним добавились объекты на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе и Николая Сотникова. На предыдущие четыре тендера было заложено почти 7,7 млрд рублей. Всего же на реализацию школьных проектов из бюджета области планируется потратить более 12 млрд рублей.

Подвести итоги всех торгов заказчик планирует до середины июня. Сдать оснащенные объекты подрядчики должны будут через 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи строительной площадки.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. На старте капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд.

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван. Сейчас следствие выясняет куда ушли выделенные концессионеру 3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Минстрой Новосибирской области планирует заключить договор на снос шести концессионных школ.