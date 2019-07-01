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Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

Ситуация усугубляется из-за осадков, волна паводка продолжает двигаться на юг.
  • 01/07/2019, 15:46
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

Новосибирская область направила в правительство Иркутской области предложение о помощи. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников. По его поручению, проработан вопрос приёма и размещения жителей соседней Иркутской области, пострадавших от наводнения.

 Случилась человеческая трагедия,  говорит губернатор.  По моему поручению министерства соцразвития, образования и здравоохранения оценили наши возможности по размещению жителей подтопленных населённых пунктов Иркутской области для временного проживания, для предоставления мест в санаториях семьям с детьми и по возможности размещения детей в наших летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, глава региона дал поручение начальнику ГУ МЧС Виктору Орлову запросить информацию о потребности пострадавших в тёплых вещах и питьевой воде.

 Если такая помощь потребуется, то я попрошу Сергея Николаевича Сёмку организовать сбор,  говорит Андрей Травников.  Мы готовы помочь соседям, как минимум, точно в части размещения семей с детьми и приёма детей для летнего отдыха. Если потребуется какая-то ещё помощь, готовы организоваться.

Как в свою очередь сообщил руководитель областного ГУ МЧС, в настоящий момент пострадали 55 населённых пунктов в шести районах области. Ситуация усугубляется из-за осадков, волна паводка продолжает двигаться на юг.

Наиболее сложная обстановка в городе Тулун, это районный центр,  говорит Виктор Орлов.  Затоплено более тысячи домов. Развёрнуты пункты временного размещения. Ситуацию держим на контроле.

По информации правительства Иркутской области, в зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. По предварительным данным погибло 540 голов, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 голов. Лошади  52 головы, возможно, все погибли. Подтоплены посевы 3655 гектаров зерновых культур, 25 гектаров картофеля, сенокосы 272 гектара. Также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна и 120 рулонов сена. Окончательные данные экономического ущерба специалисты регионального правительства смогут назвать только после спада воды.

Фото с сайта правительства Иркутской области

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