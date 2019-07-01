Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

Новосибирская область направила в правительство Иркутской области предложение о помощи. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников. По его поручению, проработан вопрос приёма и размещения жителей соседней Иркутской области, пострадавших от наводнения.

— Случилась человеческая трагедия, — говорит губернатор. — По моему поручению министерства соцразвития, образования и здравоохранения оценили наши возможности по размещению жителей подтопленных населённых пунктов Иркутской области для временного проживания, для предоставления мест в санаториях семьям с детьми и по возможности размещения детей в наших летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, глава региона дал поручение начальнику ГУ МЧС Виктору Орлову запросить информацию о потребности пострадавших в тёплых вещах и питьевой воде.

— Если такая помощь потребуется, то я попрошу Сергея Николаевича Сёмку организовать сбор, — говорит Андрей Травников. — Мы готовы помочь соседям, как минимум, точно в части размещения семей с детьми и приёма детей для летнего отдыха. Если потребуется какая-то ещё помощь, готовы организоваться.

Как в свою очередь сообщил руководитель областного ГУ МЧС, в настоящий момент пострадали 55 населённых пунктов в шести районах области. Ситуация усугубляется из-за осадков, волна паводка продолжает двигаться на юг.

—Наиболее сложная обстановка в городе Тулун, это районный центр, — говорит Виктор Орлов. — Затоплено более тысячи домов. Развёрнуты пункты временного размещения. Ситуацию держим на контроле.

По информации правительства Иркутской области, в зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. По предварительным данным погибло 540 голов, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 голов. Лошади — 52 головы, возможно, все погибли. Подтоплены посевы 3655 гектаров зерновых культур, 25 гектаров картофеля, сенокосы 272 гектара. Также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна и 120 рулонов сена. Окончательные данные экономического ущерба специалисты регионального правительства смогут назвать только после спада воды.

Фото с сайта правительства Иркутской области