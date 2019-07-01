Задолженность ИП по страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд рублей

Задолженность индивидуальных предпринимателей по фиксированным страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд руб. Это треть от всей задолженности по взносам на обязательное социальное страхование, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что проблема задолженности особенно актуальна для ИП, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, однако не снялись с учета. По данным на 1 июня 2019 г., в Новосибирской области около 13 800 ИП не предоставляют в налоговые органы отчетность.

— Действующее законодательство не освобождает неработающих плательщиков от уплаты страховых взносов. УФНС России по Новосибирской области напоминает: индивидуальные предприниматели уплачивают за себя суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Взносы обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов, — подчеркнули в УФНС.

Так, сумма взносов на обязательное пенсионное страхование, к примеру, в 2019 году составляет 29 354 руб. (если доход за год превышает 300 тыс. рублей, то помимо взносов в фиксированном размере предприниматель уплачивает еще 1% суммы дохода, превышающего этот предел). Размер взносов на обязательное медицинское страхование – 6 884 руб.

В налоговой рассказали, что платить страховые взносы нужно с момента постановки на учет в качестве ИП и до момента снятия с учета. Снятие с учета плательщика в качестве индивидуального предпринимателя не влечет за собой списание задолженности по налогам. Взыскание задолженности продолжается с плательщика уже как с физического лица.

На неуплаченную сумму страховых взносов начисляются пени за каждый календарный день просрочки.

По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Натальи Шелеховой, срока давности по таким долгам не существует.

— Платить по счетам все равно придется, — подчеркнула она.

Наталья Шелехова уточнила, что для взыскания задолженности налоговым органом принимаются меры принудительного взыскания в соответствии с НК РФ. В том числе производится взыскание средств со счетов индивидуального предпринимателя в банках, а при недостаточности или отсутствии денег на счетах налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика. Взыскание также влечет за собой арест имущества, запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств, жилплощади и другого недвижимого имущества.

Фото: пресс-служба УФНС