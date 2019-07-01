Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Задолженность ИП по страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд рублей

В регионе около 13,8 тыс ИП не предоставляют в налоговые органы отчетность.
  • 01/07/2019, 16:28
Задолженность ИП по страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд руб.

Задолженность индивидуальных предпринимателей по фиксированным страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд руб. Это треть от всей задолженности по взносам на обязательное социальное страхование, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что проблема задолженности особенно актуальна для ИП, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, однако не снялись с учета. По данным на 1 июня 2019 г., в Новосибирской области около 13 800 ИП не предоставляют в налоговые органы отчетность.

— Действующее законодательство не освобождает неработающих плательщиков от уплаты страховых взносов. УФНС России по Новосибирской области напоминает: индивидуальные предприниматели уплачивают за себя суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Взносы обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов, — подчеркнули в УФНС.

Так, сумма взносов на обязательное пенсионное страхование, к примеру, в 2019 году составляет 29 354 руб. (если доход за год превышает 300 тыс. рублей, то помимо взносов в фиксированном размере предприниматель уплачивает еще 1% суммы дохода, превышающего этот предел). Размер взносов на обязательное медицинское страхование – 6 884 руб.

В налоговой рассказали, что платить страховые взносы нужно с момента постановки на учет в качестве ИП и до момента снятия с учета. Снятие с учета плательщика в качестве индивидуального предпринимателя не влечет за собой списание задолженности по налогам. Взыскание задолженности продолжается с плательщика уже как с физического лица.

На неуплаченную сумму страховых взносов начисляются пени за каждый календарный день просрочки.

По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Натальи Шелеховой, срока давности по таким долгам не существует.

— Платить по счетам все равно придется, — подчеркнула она.

Наталья Шелехова уточнила, что для взыскания задолженности налоговым органом принимаются меры принудительного взыскания в соответствии с НК РФ. В том числе производится взыскание средств со счетов индивидуального предпринимателя в банках, а при недостаточности или отсутствии денег на счетах налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика. Взыскание также влечет за собой арест имущества, запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств, жилплощади и другого недвижимого имущества.

Фото: пресс-служба УФНС

Популярное с сайта

Еще не время для бизнес-библий!

01/07/2019, 14:26
О нюансах HR, современных трендах и отраслевых предпочтениях — Лада Горченок, директор по работе с персоналом макрорегиона «Сибирь» Tele2.
«РОДИНА» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска

«РОДИНА» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска

01/07/2019, 13:38
Кандидатом на дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №12 определен Игорь Рытиков.
Завод «Инотэк Аква» в Новосибирске будет производить 800 тонн микросфер в год

Завод «Инотэк Аква» в Новосибирске будет производить 800 тонн микросфер в год

01/07/2019, 12:10
Место размещения производства компания выбрала из-за научного потенциала территории.

Актуальный разговор

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Все материалы
Новости

Сибиряки назвали желаемый доход на пенсии

01/07/2019, 18:25

За 3 года количество предприятий в России сократилось более чем на 800 тысяч

01/07/2019, 17:22

НГТУ НЭТИ начал прием документов на новый магистерский профиль

01/07/2019, 17:02

Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

01/07/2019, 15:46

В регионе резко выросло количество утонувших

01/07/2019, 14:28

Еще не время для бизнес-библий!

01/07/2019, 14:26

«РОДИНА» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска

01/07/2019, 13:38

Завод «Инотэк Аква» в Новосибирске будет производить 800 тонн микросфер в год

01/07/2019, 12:10

Завод Кузьмина увеличил уставной капитал

01/07/2019, 12:02

«Ростелеком» подготовит инфраструктуру для четвертого моста через Обь

01/07/2019, 11:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска