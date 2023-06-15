Новосибирск готовится встретить вторую волну паводка

В Новосибирске принимаются необходимые меры, в том числе регулируется уровень воды в водохранилище, чтобы избежать серьёзных подтоплений во время второй волны паводка. Все городские структуры приведены в режим повышенной готовности. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

«Интенсивное таяние снега в горах Алтая в первой декаде июня привело к подъёму уровня воды в реках и водоёмах республики. Первая волна паводка прошла, на очереди – вторая. Опыт нас учит, что эта волна может прийти и к нам в область. По прогнозам, вода ожидается в 20-х числах июня сначала в Обском море, затем неизбежно в Оби. Пока никаких тревожных сигналов нет. Но мы всегда очень внимательно следим за уровнем воды в этот период. Сегодня этот показатель в районе Обской ГЭС – относительно невысокий, меньше трёх метров. Тревога начинается, когда уровень воды превышает 3,5 метра. Тогда угроза подтопления становится реальной для прибрежных частей Первомайского и Советского районов Новосибирска», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске проводятся комплексные мероприятия по подготовке к встрече большой воды. «Я дал все соответствующие распоряжения: районным администрациям, департаменту ЧС мэрии, чтобы ещё раз отработали все вертикальные связи, приняли управленческие меры. Прежде всего, это касается системы оповещения населения. Всё должно быть проверено. Отряды спасателей также приведены в готовность: лодки, спасательные средства, мешки с песком и другие средства подготовлены», – отметил глава Новосибирска.

Организован круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки в бассейне Оби (Обское водохранилище, территория города) и состояния территорий, попадающих в зону возможного подтопления.

Проверена и поддерживается в готовности автоматизированная система оповещения населения города, осуществляется сверка списков оповещения. Состоялся смотр готовности сил и технических средств МАСС и подразделений дорожно-благоустроительного комплекса, уточнены зоны ответственности.

Органы управления городского звена, силы и средства МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», готовы работать в режиме «Повышенная готовность».

Приведены в готовность оперативные группы (управление ГО, ЧС и ОПБ мэрии, администрации Первомайского, Советского и Ленинского районов). Уточнён график их дежурств, определены маршруты объезда и пункты контроля паводковой обстановки.

Проводится проверка готовности садовых обществ, расположенных в пойменной части реки Оби, к прохождению паводковых вод.