Запорожская область заинтересовалась научными разработками Новосибирска

Министерства экономического развития Новосибирской области и Запорожья подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 (ПМЭФ2023) .

— Новосибирская область — регион с диверсифицированной экономикой, рост ВРП у нас опережает среднероссийские показатели. Мы намерены поделиться с коллегами из Запорожской области опытом внедрения инвестстандарта, работы с масштабными инвестиционными проектами, функционирования инвестиционных моделей, — пояснил глава Минэкономразвития региона Лев Решетников.

Среди совместных направлений работы, — развитие туризма и реализация проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития обеих сторон.

— Новосибирская область имеет передовой опыт в области научных разработок — это тот опыт, который мы хотели бы интегрировать в нашу экономику. Мы будем ориентироваться на Новосибирскую область в сфере создания индустриальных парков, технопарков, свободных экономических зон, а также разработки соответствующих нормативных правовых актов. Подписание меморандума позволит обмениваться опытом при создании нами институтов и мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, — отметил и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Главная тема мероприятия этого года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В программу форума, разделённую на пять тематических блоков, вошли более 140 событий.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске построят производственно-логистический комплекс за 10 млрд рублей.