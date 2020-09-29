Новосибирск купит в лизинг 40 автобусов

В Минтрансе РФ одобрена заявка Новосибирска на приобретение в лизинг 40 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Автобусы будут обслуживать два городских маршрута: № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ» и № 45 «Чемской бор – Обл. больница».
Сейчас готовится документация для заключения договоров.
В мэрии напомнили, что с 2020 года национальный проект БКАД позволяет использовать федеральные средства не только для ремонта дорог, тротуаров, комплексного ремонта магистралей, но и закупать новый общественный транспорт.
Фото pixabay.com, автор- naeimasgary
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