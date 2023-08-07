Новосибирск лидирует среди регионов Сибири по количеству погибших на воде

— Новосибирская область лидирует среди субъектов федерации Сибири по количеству погибших на водоемах. За последнюю неделю рост происшествий на водоемах составил в три раза — 15 человек, по сравнению с 5 в 2022 году. 11 человека погибли, годом ранее – 5, — констатировал глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Из 15 происшествий 6 произошло на территории Новосибирска в местах неорганизованного отдыха граждан.

— На этой неделе в регионе сохранится жаркая погода — до +30 градусов. Риск чрезвычайно высокий. Прошу глав районов увеличить количество патрульных групп. Особенно прошу обратить внимание глав Новосибирского и Тогучинского районов, где в 10 и 5 раз увеличилось количество погибших на водоемах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — добавил Орлов.

Губернатор Андрей Травников попросил коллег сохранять особую бдительность еще недели две, а после этого «длинное сибирское лето закончится».

Ранее редакция сообщала, что неделя с 7 по 13 августа в Новосибирске будет жаркой.