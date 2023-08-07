Распускает руки и бьет по голове: СК Новосибирка проверяет мать, ударившую дочь в лифте

На несдержанную родительницу пожаловались соседи семьи в социальных сетях.

Жесткие методы воспитания, попавшие на камеру видеонаблюдения в лифте многоэтажного дома, стали поводом для полицейской и следственной проверки.

Неравнодушные соседи предали огласке факт грубого отношения матери к своей маленькой дочке. Они опубликовали пост в Вконтакте в группе “АСТ 54”.

— Уже месяц девочка в возрасте 5-6 лет гуляет одна на детской площадке без присутствия взрослых. Возвращается домой в 22:10-23:00. Как на днях стало известно, мать оставляет её одну с младшим братом, в то время, когда она с отцом и младшим третьим ребёнком ездят по своим делам! Дети высовываются в окно 3 этажа! Так же мать распускает руки и бьёт девочку по голове. Помогите защитить детей, — написали жильцы дома.

После публикации данную семью посетили полицейские. Они составили на мать административный протокол. Затем к делу подключились следователи СК.