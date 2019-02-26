Новосибирск на 63 месте в России по размеру тарифа на вывоз ТКО

1 января 2019 года в стране стартовала «мусорная» реформа. В феврале россияне получили первые платежки, в которых стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) рассчитана по новым тарифам. Сколько жителям придется платить и какую денежную массу аккумулируют региональные операторы — посчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исходя из средних норм накопления твердых коммунальных отходов и расценок на услуги региональных операторов, среднестатистический россиянин заплатит за вывоз мусора 1225 рублей в год. В общей сложности за услуги региональных операторов по обращению с ТКО жители заплатят 179,9 миллиардов рублей в год.

Новосибирская область находится на 13 месте в рейтинге FinExpertiza по накоплению твердых коммунальных отходов. Норма — 2.38 кубометра в год. В рейтинге по тарифам региональных операторов область на 63 месте — 466 руб за кубометр. В рейтинг по стоимости услуг регионального оператора (вывоза) — на 19 месте. Стоимость услуги за вывоз мусора руб на человека в год в регионе составляет 1109.08 руб, то есть за год регоператор ООО «Экология-Новосибирск» получит за эти услуги 3,1 млрд рублей.

— Поток платежей от жителей в адрес региональных операторов будет генерировать серьезные денежные средства. Если прибавить к этому финансовые инструменты из нацпроекта «Экология» и средства региональных бюджетов, у операторов по обращению с ТКО появляется крепкая финансовая база для выполнения целевых показателей, утвержденных региональными программами по обращению с отходами. При таком уровне финансирования строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов – вполне реальная перспектива, — прогнозирует Нина Козлова, президент сети FinExpertiza.

Из сибирских регионов на 13 месте Красноярский край — 4,1 млрд, а также Иркутская область — 3,4 млрд.

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