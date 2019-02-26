 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства

  • 26/02/2019, 10:55
Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию «Помогаем делом».

ВТБ запустил рекламную кампанию и конкурс для малого и среднего предпринимательства Это первая рекламная кампания подобного масштаба от лица объединенного банка ВТБ в поддержку малого бизнеса. Коммуникация охватит все медиа каналы – ТВ, интернет, пресса, радио и продлится с 25 февраля по 31 марта, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Главные герои кампании – реальные клиенты банка ВТБ. ТВ-ролик снят в стиле документальных короткометражек, где каждый герой делится своей историей успеха – рассказывает и показывает, как ВТБ помог им вывести бизнес на новый уровень. Режиссером ТВ-ролика стал Олег Трофим. Съёмки прошли в пяти городах России на действующих предприятиях клиентов банка.

Герой одного из роликов – Владимир Оксаниченко, владелец рыбной компании «Кала-Ранта» в республике Карелия говорит: «В начале 2000-х я занимался охраной ладожского лосося и его воспроизводством. Стал изучать тему выращивания рыбы, много ездил, смотрел, как все это выстроено, и позже решил создать свое предприятие. Мы взяли кредит в одном из банков, но его условия показались нам не слишком комфортными. В итоге приняли решение рефинансировать его и взять дополнительные средства на расширение товарного производства в банке ВТБ, предложение которого оказалось действительно выгодным. Так мы начали сотрудничество, и могу с уверенностью сказать, что с такими партнерами действительно удобно работать».

В рамках рекламной кампании, подтверждая идею “помогаем делом”, с 25 февраля по 28 марта ВТБ запускает Всероссийский конкурс среди предпринимателей.  Конкурса дает возможность предпринимателям рассказать историю становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от банка ВТБ.

Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своем бизнесе на сайте проекта в период с 25 февраля 2019 по 28 марта 2019. Финалисты будут определены по результатам народного голосования. Далее, экспертное жюри во главе с заместителем президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Денисом Бортниковым выберет трех победителей. Каждый из победителей получит рекламную кампанию своего бизнеса от банка ВТБ и станет известен на всю страну, а также годовое премиальное расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальный тренинг по выходу на экспорт. Во время рекламной кампании предприниматели смогут бесплатно открыть счет в ВТБ и получить три месяца обслуживания в подарок.

— Мы хотим, чтобы примеры динамичного развития российских компаний вдохновляли как начинающих, так и опытных предпринимателей на новые успехи в бизнесе. Наш конкурс позволяет всем участникам рассказать о своем деле потенциальным клиентам во всех регионах страны, — комментирует Денис Бортников. — Проект «Помогаем делом» доказывает, что реализация самых смелых бизнес-идей – абсолютно достижимая цель, которая зависит от самого предпринимателя. Со своей стороны, банк ВТБ готов поддержать лучшие проекты и дать им дополнительный импульс для развития.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Полпред обсудил с руководством НАЗ им Чкалова возможности диверсификации производства

Полпред обсудил с руководством НАЗ им. Чкалова возможности диверсификации производства

26/02/2019, 10:51
Специалистами предприятия разрабатываются технологии, которые могут использоваться в гражданских отраслях производства.
Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

26/02/2019, 10:15
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.
«Обувь России» взяла кредит

«Обувь России» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

25/02/2019, 18:22
Средства пойдут на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

Объявлены новые торги на проведение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

26/02/2019, 12:56

Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» и Клуб Директоров представляют платформу «ПРО финансы»

26/02/2019, 12:52

«Синдром эмоционального выгорания: о чем не знает Google»

26/02/2019, 12:20

«ГофроМастер» расширяет ассортимент в инвестпроекте

26/02/2019, 11:38

Новосибирск на 63 месте в России по размеру тарифа на вывоз ТКО

26/02/2019, 11:18

Полпред обсудил с руководством НАЗ им. Чкалова возможности диверсификации производства

26/02/2019, 10:51

Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

26/02/2019, 10:15

«Обувь России» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

25/02/2019, 18:22

Центр генетических технологий — флагман ННЦ

25/02/2019, 17:33

Новосибирская область примет Всероссийский театральный марафон

25/02/2019, 16:39

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска