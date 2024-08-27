Агрессивных людей около школ Новосибирска будут выявлять с помощью нейросети

Мэрия Новосибирска, «Ростелеком» и НГУ подписали соглашение о реализации пилотного проекта на проведение испытаний опытного программно-аппаратного комплекса «Детектор оружия».

— По заданию нашего индустриального партнера ПАО «Ростелекома» мы решаем вопросы безопасности. Сейчас работаем над достаточно сложной проблемой — определение агрессивного поведения человека, — рассказал на форуме «Городские технологии» директор «Центра искусственного интеллекта» НГУ Александр Люлько. — Допустим, человек ведет себя неадекватно, что-то кричит, тем более если у него есть оружие либо он схватил ребенка, потащил его в машину. Детекторы должны это отслеживать в автоматическом режиме.

Как уточнил Люлько Infopro54, по предложению мэрии Новосибирска программно-аппаратный комплекс будет интегрирован в систему видеонаблюдения в нескольких школах города. Запуск намечен в новом учебном году. Муниципалитет сейчас определяет школы, где будет обкатываться пилот.

— Искусственный интеллект по определенным алгоритмам будет определять отклонения в поведении людей. При выявлении нестандартной ситуации информация автоматически будет поступать к правоохранительным органам для оперативного реагирования, — комментирует собеседник редакции.

По его словам, в перспективе эту программу можно будет дополнять новыми функциями для анализа поведенческого фактора и расширять сферу ее применения. Например, для контроля за пассажирами в общественном транспорте, для мониторинга нештатных ситуаций на улицах города.

— Если человеку стало плохо и он упал в зоне видимости камер, то эта информация в идеале также должна будет поступать в правоохранительные органы, — пояснил Александр Люлько.

Напомним, в Новосибирской области периодически появляется информация о нештатных ситуациях в школах. Речь идет как о поведении учеников, так и их родителей/родственников.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска начали формировать цифровую экосистему управления городом.