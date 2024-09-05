«Горэлектротранспорт» и «БКМ-Сибирь» обменялись исками

МКП «Горэлектротранспорт» еще в июне обратилось с иском к «БКМ-Сибирь» о взыскании 5,4 млн рублей. В ответ «БКМ-Сибирь» направил в суд встречный иск о взыскании неустойки на 1,2 млн рублей.

После рассмотрения предоставленных документов суд принял решение «Горэлектротранспорту» в иске отказать, а требования «БКМ-Сибирь» удовлетворить полностью.

Напомним, «БКМ-Сибирь» — совместное российско-белорусское предприятие — ведет работу по модернизации трамваев для «Горэлектротранспорта». В феврале 2024 «Горэлектротранспорт» выбрал подрядчика, который выполнит модернизацию 20 трамвайных вагонов. Согласно протоколу, «БКМ-Сибирь» стала единственным участником аукциона и выполнит работы за начальную стоимость контракта — 900,6 млн рублей. Общий срок выполнения работ по модернизации всех 20 трамвайных вагонов — не позднее 31 декабря 2024 года.

С 2016 года российско-белорусским предприятием «БКМ Сибирь» модернизировано уже 52 вагона. Работа осуществляется путем восстановления эксплуатируемых трамвайных тележек и установки на них новых кузовов.

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