«Новые люди», главврач и «маленькие «гиганты» большой политики

Врач-самовыдвиженец и коммунистические спонсоры

Пятым самовыдвиженцем, претендующим на депутатство в заксобрании региона, по информации областной избирательной комиссии, стал главврач Клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 Александр Калиниченко. Он намерен побороться за мандат на территории избирательного округа №23. Здесь в настоящий момент работают директор ООО «Технодорпро», директор и учредитель ООО «КТД» (аффилирована с ОАО «Новосибирскавтодор») Денис Поволоцкий (КПРФ, избран в региональный парламент по списку) и совладелец ТЦ «Сибирский гигант» Александр Манцуров («Гражданская платформа»). Что касается Поволоцкого, то в предстоящих выборах он, по информации редакции, участвовать не намерен. Как рассказал источник в КПРФ, депутату предложили округ в Заельцовском районе, где предполагалось, что он профинансирует кампанию и других кандидатов от партии, среди которых, в частности, действующие депутаты заксобрания и горсовета, советники мэра Андрей Жирнов и Иван Конобеев, намеревающиеся, судя по размещенным на территории района баннерам, участвовать и на предстоящих выборах. Однако, как говорится, «не сошлись» в цене.

— Озвучили сумму, кратно превышающую ту, что Поволоцкий вложил в собственные выборы в Калининском районе пять лет назад, — говорит собеседник редакции, предполагая, что, возможно, по этой же причины ряды спонсоров КПРФ могла покинуть и учредитель ООО «Гофромастер» Ирина Диденко.

Как уже сообщалось, Диденко примет участие в выборах от «Единой России» на территории Бердска.

Платформа «гигантов»

Пока нет официальной информации об участии в выборах по округу представителей «Гражданской платформы» и ее лидера Александра Манцурова, которого неофициально называют одним из спонсоров прошлогодней кампании мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В пользу этого косвенно свидетельствует тот факт, что кампания кандидата в мэры от «Гражданской платформы», телеведущей Юлии Сапиной фактически ограничилась размещением в городе нескольких агитационных баннеров.

Другим негласным подтверждением возможной связи Манцурова с руководством обкома КПРФ является, по информации редакции, ситуация с зачисткой Калининского районного отделения партии от его первого секретаря Алексея Манохина. Напомним, что в единый день голосования в 2019 году он выступал кандидатом в депутаты горсовета по округу №12 от КПРФ, и одним из основных соперников Манохина был выдвинутый «Единой Россией» Павел Чернышев, замдиректора ООО «Сады гиганта», связанного с Манцуровым через его учредителя Елену Палашкину, являющуюся, по данным сайта rusprofile, директором ООО «Гигант плюс» (учредитель — Манцуров). Несмотря на то, что Манохин проиграл, оказавшись только на третьем месте и уступив Чернышеву и кандидату от «Родины» Игорю Рытикову, тем не менее, по информации редакции, он вел активную работу с избирателями округа. С должности секретаря, как сообщил Infopro54 близкий к райкому партии источник, Манохин был снят под формальным предлогом.

Немного истории

Примечательно, что подобная ситуация имела место в Калининском отделении КПРФ в 2016 году, когда также, по данным редакции, был выдавлен со своей должности предшественник Манохина Сергей Криворотов. Формальным поводом послужила поддержка лично Криворотовым занимающего в настоящее время должность начальника управления, предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максима Леоненко (на тот момент действующего депутата регионального парламента пятого созыва). Изначально коммунисты района рассматривали кандидатуру Леоненко и на выборы 2015 года, однако ее не согласовало областное партийное руководство. После чего Леоненко был выдвинут кандидатом в депутаты от партии «Яблоко», и основным соперником его стал все тот же Александр Манцуров, которому Леоненко проиграл 805 голосов, заняв второе место. Также кандидатами по округу стали, по информации областного избиркома, выдвинутая «Единой Россией» помощник одного из депутатов заксобрания Светлана Сульдженко и справедливоросс Алексей Марченко, занявшие третье и четвертое места соответственно. Кандидатов-одномандатников от КПРФ на округе не оказалось. Примечательно, что в ходе той избирательной кампании юридические интересы областного отделения КПРФ, по информации сайта kprfnsk.ru, представлял Сергей Арасланов. Человек, согласно данным rusprofile.ru, с таким же именем и фамилией возглавлял зарегистрированную в 2004 году, но в 2017 году ликвидированную общественную организацию «Гигант», учредителем которой опять же числился Манцуров.

В настоящее время вопрос, кто будет представлять на округе коммунистов, остается открытым.

«Гиганты»-единороссы

Что касается единороссов, то, по результатам внутрипартийного голосования, его победителем стала заведующая детсадом №2 Татьяна Бурдина, набравшая 223 голоса. С разницей всего лишь в два голоса от нее отстал уже ранее упомянутый Павел Чернышев. Третье место заняла депутат горсовета Ирина Константинова, работающая директором по связям также ранее упоминаемого ООО «Гигант плюс».

«Зеленый» список

Кроме самовыдвиженцев поучаствовать в выборах в составе территориальной группы №12, в которую входят округа №22 и №23, намерены и «Зеленые». Как следует из партийного списка, заверенного облизбиркомом, первым номером по данному округу выступит заместитель генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Аркетта Девелопмент» Алексей Бурика. Стоит отметить, что директор указанной компании Игорь Белокобыльский является также гендиректором ООО «Холдинговая компания ГК «Стрижи». Председатель совета директоров ГК «Стрижи» — действующий депутат заксобрания Илья Поляков (фракция ЛДПР), как уже сообщалось, намерен выступить в качестве самовыдвиженца на округе №22 в Заельцовском районе Новосибирска. Также напомним, что «Зеленые» намерены поддержать кандидатуру Полякова, в связи с чем не стали против него выдвигать на этом округе представителя своей партии.

Вторым номером «Зеленых» в территориальной группе следует индивидуальный предприниматель Андрей Шамалев. Наконец, замыкает тройку лидер реготделения партии Игорь Украинцев.

«Пенсионный» список

Как ранее сообщалось, вслед за «Зелеными» свой список представила облизбиркому и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Список территориальной группы, о которой идет речь, возглавит директор ООО «Микрон», председатель «Совета предпринимателей малого и среднего бизнеса Заельцовского района» (а годом ранее несостоявшийся кандидат в мэры Новосибирска) Виктор Мокровицкий. Напомним, заявив о намерении участвовать в выборах, Мокровицкий покинул выборную дистанцию, не дойдя даже до стадии регистрации.

Вторым номером «пенсионеры» в территориальной группе заявили заведующую структурным подразделением лицея №22 «Надежда Сибири» Анастасию Донскую. Третьим номером пенсионного списка идет пенсионер Федор Миллер. Замыкает список группы временно неработающая Дарья Городилова.

Наконец, «новые».

В минувшие выходные избирком заверил список новой для Новосибирска партии, которая так и называется — «Новые люди». Что касается территориальной группы №12, то во главе ее «новые» поставили руководителя направления обучения и развития персонала розничной сети обособленного подразделения ООО «Обувь России» Кристину Стулову. Следом по списку идут самозанятый Алексей Синтерев, безработная Наталья Фромм и студент Российского экономического университета им. Плеханова Максим Гулин.

Кроме списочников «Новые люди» представили и плеяду одномандатников. Ими стали директор ООО «Кафе «Любава» Любовь Хозяйкина (округ №10, Коченевский и часть Чулымского района), ассистент НГУЭУ Асилиддин Сафаров (№20, Дзержинский), самозанятый Роман Мурзин (№21, территории Железнодорожного и Заельцовского районов) и генеральный директор ООО ПО «Светлый город» Сергей Левшенков (№32, территории Октябрьского и Первомайского районов).

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области должны пройти в единый день голосования 13 сентября.

Фото из группы Избиркома Новосибирской области Вконтакте