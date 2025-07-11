Новосибирск накроют дожди и грозы на предстоящих выходных

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске с 11 по 13 июля ожидается неустойчивая погода. В пятницу, 11 июля, температура поднимется до +25 градусов. Днём будет облачно, осадков не предвидится.

В субботу, 12 июля, погода изменится. Днём начнётся дождь, который продлится до позднего вечера. Вечером возможна гроза. Утром температура составит +21 градус, днём поднимется до +25.

По народным приметам, в Петров день, 12 июля, рыбаки просили святого Петра об удаче, ведь он считался покровителем их ремесла. Если в этот день ил в прудах поднимается к поверхности, значит, через пару дней будет дождь. Луна зеленоватого цвета предвещает затяжную сухую погоду. А если мальва днем на солнце складывает лепестки, жди дождя.

Воскресенье, 13 июля, станет самым прохладным днём на этих выходных. Утром температура опустится до +15 градусов, днём не поднимется выше +18. Небольшой дождь будет идти весь день и закончиться только ночью.

В этот день верующие отмечают День 12 апостолов: красят яйца в желтый цвет и обмениваются съедобными поделками.

По народным приметам, если в этот день радуга ярко-красная, скоро наступит потепление. Пчелы собираются на стенках улья — к жаре. Вокруг луны появляются кольца — будет дождливо. Ветреница закрывается днем — жди зной. Юго-восточный ветер без осадков предвещает теплый следующий день.

Ранее редакция сообщала о том, когда ожидаются всплески жары в Новосибирской области. Ожидается, что температура в регионе поднимется до +29 градусов.