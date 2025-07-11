Азербайджанцам в Новосибирске помогают с социокультурной адаптацией

Министерство региональной политики и Минкульт области, а также мэрия Новосибирска оказывают поддержку в организации и проведении культурных и спортивных мероприятий, организуемых азербайджанскими национальными организациями.

Кроме того, иностранным гражданам, прибывшим на Азербайджана на территорию региона, оказывается содействие в социокультурной адаптации и интеграции в российское общество. Об этом в Минрегионполитики области сообщили в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

По словам представителей ведомства, с иностранцами проводятся занятия с использованием адаптационного курса ФАДН России, разъясняются основы миграционного законодательства и неформального поведения в обществе, проводятся мероприятия с руководителями этнокультурных организаций.

При этом между правительством региона и азербайджанской диаспорой нет официального договора о сотрудничестве.

Напомним, из Новосибирской области в Азербайджан поставляется мороженое, шоколад, нугу, продукцию предприятий АПК, пластиковую посуду, и т.д. Между территориями выстроены научные связи.

В свою очередь, Азербайджан является одним из ключевых поставщиков фруктов в столицу Сибири.

В регионе работает много компаний, где учредителям являются граждане Азербайджана: в строительстве, недвижимости, ЖКХ, дорожной отрасли и торговле и т.д. В городе 12 точек азербайджанской кухни.

По данным сервиса Контур.Фокус, в Новосибирске с 2021 года зарегистрирована Общественная организация «Местная Азербайджанская национально-культурная автономия Новосибирска». Ее возглавляет Бабаев Расим Сахиб Оглы. Судя по интервью, которое он давал в 2021 году, на тот момент в Новосибирске проживали около 70 тысяч азербайджанцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Азербайджан входил в топ мест для релокации среди новосибирцев.