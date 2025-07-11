Новосибирский фермер первым в Сибири начал выращивать фундук

В 2024 году фермер из Чулыма Максим Даниличев заинтересовался опытом белорусской компании «Фундук Эко», которая выращивает орехи на 70 га в Минской области. Он решил попробовать производить эту культуру в Новосибирской области.

В пробной партии аграрий высадил сорта Каталонский и Косфорд, которые могут выдерживать температуру до -32°C. Они успешно перезимовали и весной 2025 года фермер расширил опытную плантацию. Сейчас она включает в себя более 400 кустов фундука.

— Сейчас у нас уже есть сигнальные орехи. Выбранные сорта начинают давать урожай в возрасте 3-4 лет, а значит уже в 2026 году есть шансы собрать первый урожай, — говорит отец главы КФХ Станислав Даниличев.

По словам фермера, сорта этого фундука подходят для производства шоколадных паст и кондитерских изделий. Специфика выращивания ореха позволяет механизировать сбор урожая и снизить затраты на его сбор.

В планах аграриев расширить ореховый сад до промышленных масштабов.

— Будем использовать наши возможности по переработке, чтобы производить фундук в различных формах: жареный, сушеный, свежий и ореховую крошку для кондитерских фабрик. Кроме того, мы хотим создать аналог Нутеллы, но в её первоначальном, натуральном варианте, — на основе нашего сливочного масла, — пояснил фермер.

КФХ Максима Даниличева с 2018 года занимается молочным и мясным животноводством, полеводством, выращивает зерновые и кормовые культуры. Входит в состав СППК «Молоко Сибири».

Как сообщили в центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Корпорации развития Новосибирской области, в регионе фермеры разводят экзотические породы коз, страусов, кудрявых свиней, выращивают амарант, виноград, арбузы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские аграрии начали поставлять на экспорт расторопшу.