Стали известны самые популярные подержанные иномарки в Новосибирске

Спрос на иномарки на вторичном рынке в Новосибирской области растет. Чаще всего жители региона выбирают седан с бензиновым двигателем, выпущенный 14 лет назад. Пробег авто, как правило, превышает 190 тысяч километров.

По данным исследования объявлений, опубликованных на Авто.ру за 8 месяцев 2024 года, установлено, что наиболее распространенными марками стали автомобили из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%). Что касается китайских автомобилей, то их доля в регионе не превышает 3%.

Отмечается, что сегмент автомобилей до одного миллиона рублей остается самым массовым на вторичном рынке России. Он превышает 60%. В Новосибирской области, в отличие от других регионов, в первую пятерку популярных автомобилей попали модели, чья средняя стоимость чуть превышает значение в 1 миллион рублей.

Возглавляет рейтинг машин Honda CR-V 2006 – 2009 годов выпуска стоимостью 1 376 620 руб. На втором месте Nissan Qashqai 2006 – 2010 годов выпуска. Стоимость авто этой марки составляет 990 524 руб. Замыкает тройку Hyundai Solaris 2010 – 2014 годов — 842 957 руб. Далее по популярности идут Toyota Camry 2006 – 2009 (1 226 262 руб.) и Toyota Avensis 2006 – 2009 (956 390 руб.).

По данным «Автостат», в России объем рынка легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии 2024 года составил 2,75 млн единиц. Это на 0,2% меньше, чем в январе – июне 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что количество автомобилей старше 10 лет превысило 70%. Число новых автомобилей сократилось вдвое.