Мэрия Новосибирска расторгает допсоглашения с арендатором пляжа «Наутилус»

Арбитражный суд Новосибирской области и Седьмой Арбитражный апелляционный суд обязал арендатора земельных участков пляжа «Наутилус» расторгнуть допсоглашения, заключенные с мэрией Новосибирска. Суд решил, что допсоглашения изменили вид разрешенного использования земельных участков в нарушение норм антимонопольного законодательства.

— Напомним, департамент земельных и имущественных отношений мэрии был признан нарушившим закон о защите конкуренции, — поясняет пресс-служба УФАС.

По данным ведомства, департамент изменил вид разрешенного использования земельных участков после этого арендатор получил возможность построить на участке гостиницы.

— Такое действие ставит арендатора земли в преимущественное положение при строительстве гостиницы. Это могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков на территории Новосибирска, — заявили в УФАС.

Арбитражный суд Новосибирской области, а затем и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением антимонопольного органа.

Напомним, внеочередная июльская сессия горсовета Новосибирска в 2024 году утвердила изменения в генплан города. В списке корректировок городской пляж и прилегающая к нему территория. Мэрия настаивала на переводе земельных участков рядом с пляжем в рекреационных зону, что позволит муниципалитету ограничить их непрофильное использование.

— Если мы сейчас их переводить не будем, то это останется зона ОД. Посмотрите внимательно, что там можно строить. Напомню, что по одному из трех участков суды состоялись не в нашу пользу, но это связано с тем, что пока мы не скорректировали материалы генерального плана. После утверждения генерального плана, мы внесем все правки в судебный процесс и восстановим рекреационную зону по всей площадке, — комментировал заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

Напомним, пляж «Наутилус» был одним из излюбленных мест летнего отдыха у новосибирцев. В 2019 году пляж закрыли в связи со строительством ледовой арены. На площадке складировали песок для выравнивания рельефа строительной площадки, а также строительные материалы.

В октябре 2021 года компания известного новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева предложила построить рядом с пляжем «Наутилус» гостиничный комплекс с апартаментами и спортивный кластер с яхт-клубом. Он также планировал вложить в городской пляж «Наутилус» не менее 200 млн рублей.

В начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна была появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж».

В октябре 2023 года мэр Новосибирска сообщил, что видит перспективу в создании зоны отдыха на месте бывшего центрального пляжа Новосибирска «Наутилус», по аналогии с парком «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что пляж в Академгородке все-таки передадут мэрии Новосибирска.