Врач рассказала, как правильно организовать рабочее место школьника

Через несколько дней десятки тысяч ребятишек снова сядут за парты. Уже сейчас важно подготовить для школьника комфортное место в доме, где он сможет успешно делать уроки и не рисковать своим здоровьем.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, как правильно оборудовать рабочее пространство для школьника.

В первую очередь стоит обратить внимание на мебель.

― Сиденье стула должно на несколько сантиметров заходить за передний край столешницы. Спину и бедра при этом следует располагать под углом 90 градусов, как и колени по отношению к бедрам. Стопы нужно всей подошвенной поверхностью прижимать к полу или к специальной подставке для ног, а локти полностью класть на стол, — советует врач.

Специалист отмечает, что стол и стул должны обязательно соответствовать возрасту и росту ребенка.

― Для школьников начальных классов лучше выбрать стол с наклоненной поверхностью. Такая конфигурация наиболее полезна для формирования осанки при обучении ребенка письму. Ширина столешницы должна быть не менее 90 см, а глубина — около 60 см, чтобы ребенок не только мог разместить локти во время письма, но и имел достаточно пространства для расположения учебников и других нужных для работы вещей, не ощущал себя скованно. Стул стоит выбирать с эргономичной спинкой, которая соответствует изгибам позвоночника. Ширина сиденья должна быть достаточной для свободного размещения: необходимо дать ребенку возможность двигаться, менять положение, — рекомендует Екатерина Демьяновская.

Ещё один важный момент — освещение. Рабочий стол школьника нужно помещать у окна так, чтобы пишущая рука не закрывала свет. То же касается и настольной лампы. Обычно рекомендуют направлять свет слева, но если ребенок левша, то окно и лампа должны находиться справа. Световой поток не должен быть ниже 700 лм (эквивалент 60 ВТ для лампы накаливания), так как скудное освещение утомляет глаза и снижает концентрацию внимания.

― Но и слишком яркий свет вреден для глаз, поэтому нужно либо выбирать лампочки с освещением не ярче 1000 лм, либо обеспечить лампу затемненным абажуром. Резкий перепад света также негативно воздействует на мозговую активность, поэтому по вечерам, когда за окном темно, заниматься только под светом настольной лампы вредно, — говорит эксперт.

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