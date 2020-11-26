«Новосибирск – Новокузнецк»: укрепление межрегиональных связей

В мероприятии Дней делового и экономического сотрудничества участвуют новосибирские производственные компании и научные организации: ООО «Р-техно», ООО «Техэлектро-Сибирь», Дефлектор54, ФГБОУВ «Новосибирский государственный технический университет», ООО «Литэко», ООО «Научно-производственное объединение Верда Терра» ООО «Айвойс Технолоджи», «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», ООО «Лайт Сити Групп», Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, ЗАО «Феникс 88», ООО «Лиссиб», ООО «СУЭР», ООО «Новосибирский завод конденсаторов».

Участники мероприятия представят продукцию и технологии в сфере энергетики, энергосбережения, электрики и электротехники, городского и светодиодного освещения, вентиляционного оборудования, автоматизации производственных процессов, телекоммуникации, сельском хозяйстве. Компаний определили свои планы и задачи в переговорах с партнерами в городе Новокузнецке:

Алексей Ефремовский, Технический директор компании ООО «СУЭР»:

— Компания СУЭР — системный интегратор и разработчик технических решений для автоматизации в промышленности, разработчик отечественного программного обеспечения. Предлагаем отечественный программно-технический комплекс АСУТП и средства КИП для предприятий различных отраслей. Планируем представить партнерам в Новокузнецке продукты и концепцию развития систем АСУТП для проектных институтов, крупных региональных заказчиков, которые позволит сформировать санкционно безопасное направление поставок систем автоматизации и программно-аппаратных платформ для развития цифровых технологий в РФ.

Андрей Заворин, управляющий директор ООО «АЙВОЙС ТЕХНОЛОДЖИ»:

— Наша компания является резидентом Академпарк Новосибирска и резидентом Сколково. С 2017 года мы занимаемся автоматизацией голосовых коммуникаций, создаем голосовых ассистентов и продукты для бизнеса и власти на основе речевых технологий. Десятки наших партнеров- дистрибьюторов помогают внедрять наши решения заказчикам и клиентам. Наши решения работают уже в сотнях компаний в разных отраслях: в медицинских клиниках и аптечных сетях, в ЖКХ, в финансовом секторе, в секторе логистики и электронной торговли, в государственном управлении в России, Казахстане, Польше и еще более десяти странах мира.

Гульнара Валиева, представитель ООО «Лиссиб»:

— В Новокузнецке мы сейчас уже работаем 9 лет. От ДДС ожидаем выход на новый уровень, налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества и увеличение/расширение рынка сбыта.

Анна Дриллер, директор ООО «Техэлектро Сибирь»:

— Новокузнецк, как известный промышленный город, очень интересен своей историей. ООО «Техэлектро Сибирь» представляет продукцию завода КВТ, производящего электротехнические изделия и готовы оснастить промышленность качественным инструментом и другими своими разработками.

Елена Митяева, руководитель филиала СФО «Компания «Дефлектор54»:

— Производит и внедряет на российский рынок и страны ближнего и дальнего зарубежья систему естественной вентиляции без электричества — «Турбодефлектор». Нас интересует сотрудничество с вентиляционными компаниями, застройщиками, управляющими компаниями города Новокузнецка. У нас собственное производство в 9 городах: Новосибирск, Чебоксары, Волгоград, Казань, Уфа, Ижевск, Минск (Белоруссия), Ташкент (Узбекистан), Дубай (ОАЭ), что позволяет осуществлять бесперебойную поставку турбодефлекторов в кратчайшие сроки.

В рамках «Дней делового и экономического сотрудничества» будут проведены встречи с представителями структурных подразделений администрации города Новокузнецка, бизнес-переговоры с руководителями предприятий и организаций.

Фото предоставлено компанией Лиотех