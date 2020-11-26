Роман Троценко стал Почётным консулом Люксембурга

Посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Жорж Фабер вручил председателю совета директоров «АЕОН Корпорейшн», акционеру аэропортового холдинга «Новапорт» Роману Троценко консульский патент, а также экзекватуру о назначении его Почётным консулом в Новосибирске с консульским округом, включающим в себя Новосибирскую и Кемеровскую области, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Офис Почётного консула Люксембурга в Новосибирске планируется открыть на территории Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво).

— В соответствии с международным правом, Почётным консулом является лицо, не состоящее на госслужбе представляемого государства, но выполняющее по его поручению и с согласия государства пребывания консульские функции. Почётными консулами могут быть граждане представляемого государства, государства пребывания или какого-либо третьего государства из числа лиц, занимающих видное общественное положение в государстве пребывания и обладающих необходимыми личными качествами, а также имеющих возможность должным образом выполнять возложенные на него консульские функции, — подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что статус Почётного консула предполагает общественную нагрузку и общественную работу и возможен к юридической реализации не только при наличии у кандидата серьезной биографии, но и, прежде всего, при совпадении государственных интересов соответствующих стран.

В Новосибирске уже работают Почётные консулы Хорватии, Испании, Швейцарии, Португалии и Австрии.

Аэропорт Толмачёво входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко и на протяжении нескольких лет является партнёром Cargolux Airlines International S.A. — крупнейшей европейской грузовой авиакомпании, выполняющей регулярные грузовые рейсы на воздушных судах семейства Boeing 747. Базовый аэропорт авиакомпании — Международный аэропорт Финдел, Люксембург, маршрутная сеть авиакомпании охватывает более 90 направлений по всему миру. Первый рейс в Новосибирск авиакомпания выполнила 22 сентября 2011 года. Сегодня Cargolux выполняет порядка 80 рейсов в неделю в аэропорт Толмачёво, совершая технические посадки на маршрутах из Азии в Европу и из Европы в Азию.

Фото с сайта аэропорта Толмачёво