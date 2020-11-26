Экономьте на покупках в «Мария-Ра» с картой «Мир»

За покупки от 400 рублей вам будет начисляться кешбэк в размере 3% от суммы чека.

Для участия в акции просто оплачивайте покупки в супермаркетах «Мария-Ра» картой «Мир» Банка «Левобережный». Кешбэк начисляется при сумме чека более 400 рублей. Срок зачисления на карту – не ранее трех рабочих дней с момента покупки. Приобретайте привычные продукты недалеко от дома и экономьте. Возвращенные средства можно потратить на все, что угодно. Акция проходит с 10 ноября по 10 декабря 2020 г. на территории Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края.

Совершать покупки по карте «Мир» выгодно не только в супермаркетах:

до 3 декабря вы получите кешбэк 10% за покупки в интернет-магазине Ozon;

любители путешествий до 5 декабря могут вернуть 20% от стоимости турпутевки по России, подробности на ru/russiatravel;

до конца года начисляется кешбэк 5% за каждую вторую заправку на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть»;

до 31 декабря предоставляется скидка 6 рублей за оплату проезда бесконтактной картой «Мир» в метро и наземном муниципальном транспорте.

Если у вас еще нет карты «Мир», закажите ее в Банке «Левобережный» (ПАО) любым удобным способом: лично в офисе либо дистанционно через сайт, интернет-банк или мобильное приложение BL-Online. Оформить можно дебетовую, классическую, привилегированную (Privilege) или детскую карту «Мир». Также есть возможность заказать цифровую карту через приложение, она моментально активируется и ей сразу можно оплачивать покупки.

Фото предоставлено пресс-службой компании