Новосибирск обновил свой парк троллейбусов в рамках госпрограмм и нацпроекта

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин сообщил, что за последние годы при поддержке правительства региона Новосибирск получил 200 троллейбусов с увеличенным запасом хода и 190 новых автобусов. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было передано еще 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже функционируют на муниципальных маршрутах города.

В Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок «Электропоезд + автобус», созданных для соединения удаленных населенных пунктов с областным центром через организации подвозящих маршрутов к электропоездам. В начале октября был запущен новый маршрут, связывающий аэропорт Толмачево с железнодорожной станцией в городе Обь.

В настоящее время мультимодальные перевозки действуют в селах Северное, Венгерово, Здвинск, Усть-Тарка, Кыштовка, Довольное и Чистоозерное. За последние два месяца были открыты маршруты в Сузун и Маслянино. Сервис обеспечивает удобный подход: пассажиры могут купить билеты на электричку и автобус одновременно в кассах пригородного железнодорожного транспорта и автоперевозчиков, что упрощает процесс получения транспортных услуг. На автобусах и электропоездах также действуют установленные льготы.

В Новосибирске продолжается расширение сети «Городской электрички». В сотрудничестве с Западно-Сибирской железной дорогой и местными властями осуществляется работа по созданию остановочной платформы в районе посёлка Клюквенный.

Существуют определённые инфраструктурные ограничения, но Евгений Тюрин выразил надежду, что до конца года партнеры из РЖД введут в эксплуатацию остановочный пункт в посёлке Клюквенный.

Также в рамках совместного проекта Правительства Новосибирской области и Западно-Сибирской железной дороги запланировано продление маршрута электропоезда от Татарска до Карасука.

На данном участке недостаёт инфраструктуры, подвижного состава и электрификации. Проблем много, но Губернатор региона поддерживает этот проект, добавил Тюрин.

Помимо этого, в Новосибирске продолжается обновление общественного транспорта. Одним из примеров является модернизация трамвайных вагонов, финансируемая Правительством области – оно покрывает 65% стоимости работ. С начала обновления парка трамваев в 2017 году было поставлено уже 52 новых вагона. В 2024 году ожидается поступление 20 модернизированных вагонов типа Т701 от совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь».

Город также разрабатывает проекты новых трамвайных линий, включая строительство маршрута по Гусинобродскому шоссе до автовокзала, продление линий к Чистой Слободе и жилому массиву «Радуга Сибири», а также реконструкцию проспекта Дзержинского до границ города.

Как подытожил замминистра, сейчас разрабатывается новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого установлены целевые показатели по обновлению транспорта.